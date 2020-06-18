دعوات أمريكية لإجراء مناورات عسكرية مشتركة مع كوريا الجنوبية

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دعا مستشار سابق للأمن القومي الأمريكي أمس الأربعاء الولايات المتحدة إلى إثبات قدراتها ردًّا على تهديدات كوريا الشمالية العسكرية، قائلًا إنه يجب على الولايات المتحدة إجراء مناورات عسكرية مشتركة مع كوريا الجنوبية.وأدلى "هربرت ماكماستر" الذي عمل مستشارًا للرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بين عامي 2017 و2018، بهذه التصريحات أمس الأربعاء، خلال ندوة بالفيديو استضافها معهد "هدسون".وفيما يتعلق بالتوترات المتزايدة في شبه الجزيرة الكورية، قدَّر "ماكماستر" أن الوضع الحالي خطير للغاية، واقترح أن ترد الولايات المتحدة على استفزازات كوريا الشمالية الأخيرة من خلال إجراء مناورات عسكرية مشتركة مع كوريا الجنوبية، وقال إن التدريبات المشتركة المقرر إجراؤها في أغسطس يجب أن تكون قوية.وأضاف المستشار الأمني السابق أنه يجب على الولايات المتحدة، من منظور دبلوماسي، حل قضايا تقاسم تكاليف الدفاع مع كوريا الجنوبية واليابان، وإظهار قوة العلاقات الثنائية الأمريكية مع حلفائها.وأعرب "ماكماستر" عن اعتقاده بأن كوريا الشمالية عادت إلى دائرة الاستفزاز لأن نظامها الحاكم يزداد يأسًا بشكل متزايد في ظل المعاناة الاقتصادية التي يسببها وباء كورونا وحملة العقوبات الأمريكية والدولية القوية.