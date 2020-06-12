الرئيس مون يناقش تطورات كوريا الشمالية مع عدد من الخبراء

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أجرى الرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه إين" حوارا مع بعض وزراء التوحيد السابقين والخبراء في الشؤون الدبلوماسية وشؤون الكوريتين على مأدبة غداء أقامها أمس في مقر الرئاسة، حيث استمع إلى آرائهم حول التطورات الأخيرة في العلاقات بين الكوريتين.وتقاسم الرئيس والمشاركون تحليلات خاصة حول التصرفات الكورية الشمالية، بما في ذلك انتقاداتها لكوريا الجنوبية وتهديداتها العسكرية، كما تبادلوا الآراء حول سبل التعامل مع الموقف من أجل تخفيف التوتر بين الكوريتين.وأعرب الرئيس مون في أثناء الحوار عن قلقه من إصابة المواطنين بصدمة وهم يشاهدون صور تفجير مكتب الاتصال المشترك بين الكوريتين في مدينة كيسونغ الكورية الشمالية.كما أعرب عن استيائه لما آلت إليه الأمور، مؤكدا على ضرورة التغلب على هذه الظروف الصعبة من خلال الحوار مع كوريا الشمالية والولايات المتحدة.ومن جانبهم، أوصى الخبراء بسن قانون خاص للحيلولة دون إرسال منشورات ضد النظام الكوري الشمالي، ووافق الرئيس مون على هذا الاقتراح.كما تم طرح اقتراح آخر بتعديل بعض المناصب المسؤولة عن الشؤون الأمنية بما في ذلك رئيس مجلس الأمن القومي ومدير وكالة المخابرات.ومن ناحية أخرى، شارك النائب البرلماني السابق "بارك جي وون" في برنامج لإذاعة كي بي إس أمس كشف فيه عن أن الرئيس مون قد قال إن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" والزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" توصلا إلى اتفاق حول سبل التخلي عن الأسلحة النووية الكورية الشمالية، لكن فريق العمل الأمريكي لم يوافق على الاتفاق مما أدى إلى عدم نزع الأسلحة النووية.كما نقل عن مون قوله إن الثقة بين الرئيس الأمريكي والزعيم الكوري الشمالي لا تزال وثيقة حتى الآن، مؤكدا على وجود هذه الثقة بين قادة الكوريتين والولايات المتحدة.