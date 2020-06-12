الحكومة الكورية تفرض ضرائب على العملات المشفرة

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صرح نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وزير المالية والاستراتيجية "هونغ نام كي" بأنه سيتم فرض ضرائب على العملات المشفرة أو العملات الافتراضية، حيث تتضمن خطة تعديل الضرائب هذا المضمون وسوف يتم الإعلان عنها خلال الشهر القادم.جاء ذلك في الاجتماع العام للجنة البرلمانية الخاصة للشؤون المالية والاستراتيجية الذي عقد بالأمس.وردا على سؤال وجهه إليه النائب التابع للحزب الديمقراطي الحاكم "كيم جو يونغ" عن ضرائب العملات المشفرة، أجاب "هونغ" بالقول إنه سيتم الإعلان خلال شهر يوليو القادم عن خطة تعديل الضرائب التي تشمل فرض ضرائب على العملات الافتراضية.وأضاف أنه يتم حاليا إجراء تعديل وتنسيق لنظام الضرائب، بحيث يتم التعامل بشكل فعال مع الأنواع الجديدة من الضرائب، بما في ذلك الضرائب الرقمية.علاوة على ذلك، أوضح "هونغ" أن الحكومة الكورية تشارك بشكل نشط في مناقشات فرض الضرائب الرقمية ضمن إطار منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.