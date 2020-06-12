الجيش الكوري الجنوبي يراقب تحركات القوات الكورية الشمالية

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أصدرت الحكومة والجيش في كوريا الجنوبية تحذيرات قوية وتم الإعلان عن حالة التأهب استعدادا لأي طوارئ عسكرية.جاء ذلك بعد أن قامت كوريا الشمالية برفع مستوى تهديداتها تجاه سيول وقالت إنها سوف تتخذ إجراءات عسكرية تفصيلية.وقال الجيش الكوري الجنوبي إنه يستخدم مختلف أنواع أصول المعلومات للقوات البرية والبحرية والجوية لإجراء مراقبة دقيقة للتحركات العسكرية الكورية الشمالية في المناطق الحدودية، بما في ذلك جبل "كوم كانغ" ومجمع "كيسونغ" الصناعي، وهما المنطقتان اللتان أعلنت قيادة الأركان العامة للقوات المسلحة الكورية الشمالية أنها ستنشر فيهما قوات عسكرية.ومن ناحية أخرى تتحرك القوات الأمريكية أيضا بشكل سريع من خلال إرسال أصول استطلاعية على كوريا الشمالية يوميا.ورغم أن القوات الكورية الجنوبية لم تعلن عن مرحلة الحذر بعد، إلا أنها تتوقع احتمال حدوث حالة طارئة في المناطق الحدودية، بما فيها المنطقة منزوعة السلاح، ومن ثم تقوم بتعزيز حالة التأهب العسكري.ومن ناحية أخرى، رصد الجيش الكوري الجنوبي جنودا في الوحدات العسكرية الكورية الشمالية وهم يرتدون قبعات حديدية ومسلحين ببنادق مزودة بخناجر.وعلق مصدر عسكري على ذلك بقوله إنه يبدو أن بيونغ يانغ قامت بتعزيز حالة التأهب الذاتية. لكنه أضاف أنه لم يتم رصد أي تحركات خاصة للقوات الكورية الشمالية حتى الآن.