استمرار الهدوء النسبي عند خط الحدود الشمالي في البحر الغربي

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استمرت حالة الهدوء النسبي في جزيرة "يون بيونغ" الكورية الجنوبية في البحر الغربي، التي لا تبعد سوى 10 كيلومترات عن منطقة "كانغ نيونغ" في مقاطعة جنوب هوانغ هيه الكورية الشمالية.وشهد البحر الغربي اليوم ضبابا كثيفا حيث تعذرت مراقبة الجانب الكوري الشمالي، لكن الجيش الكوري الجنوبي أكد أنه لم يتم رصد أي تحركات غير عادية في منطقة "كيموري" الساحلية في كوريا الشمالية،والتي تضم عشرات المواقع للمدفعية.وصرحت وحدة القوات البرمائية الكورية الجنوبية التي تتولى مهمة الدفاع عن الجزيرة بأنها لم ترصد تهيئة أي مدفعية للإطلاق.تجدر الإشارة إلى أن القوات البحرية والبرمائية الكورية الجنوبية تحافظ على حالة الإنذار على مدار ساعة تأهبا لأي تحركات عسكرية من قبل القوات الكورية الشمالية بما في ذلك اختراق خط الحدود.ومن ناحية أخرى، اختارت إدارة مقاطعة كيونغ كي خمس مناطق، بما فيها "باجو" و"بوتشون"، كمناطق خطرة من أجل منع إرسال منشورات ضد النظام الكوري الشمالي، ووضعت مذكرة بالمرسوم الإداري الذي يحظر استخدام أجهزة الغاز المستخدم في بالونات إرسال المنشورات، على باب بيت رئيس الجمعية التي ترسل البالونات إلى الشمال.كما قررت بلدية إنتشون أيضا التعامل بشكل قوي مع قضية إرسال المنشورات، حيث أعلنت عن اختيار بعض الموانئ في منطقة "كانغ هوا" كمناطق حظر للتجمعات، في الوقت الذي من المتوقع فيه إقامة فعالية خاصة لإرسال أرز إلى كوريا الشمالية يوم الحادي والعشرين من هذا الشهر.