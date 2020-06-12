بيونغ يانغ تكشف عن صور تفجير مكتب الاتصال المشترك

Photo : YONHAP News

كشفت السلطات الكورية الشمالية عن فيديو خاص لتفجير مكتب الاتصال المشترك بين الكوريتين في مدينة كيسونغ الكورية الشمالية.ويصور الفيديو الذي بثته قناة التلفزيون المركزية الرسمية في كوريا الشمالية، لحظة انهيار المبنى المكون من 4 طوابق في لحظة واحدة، مع تشتت الشظايا وانتشار دخان كثيف وانبعاث صوت الانفجار المدوي.كما انهارت بعض الجدران الزجاجية في مركز دعم مجمع "كيسونغ" الصناعي المكون من 15 طابقا بالقرب من مكتب الاتصال.وبلغت مدة الفيديو 33 ثانية، ويضم مشهد المكتب قبل وبعد التفجير.وقالت القناة الكورية الشمالية إن مكتب الاتصال الذي كان يعتبر إنجازا لإعلان "بان مون جوم" قد أصبح خرابا بسبب المسؤولين العاجزين في كوريا الجنوبية.كما ادعت أنه سيتم تحديد مستوى وتوقيت الخطوة التالية ضد سيول من خلال مراقبة موقف السلطات الكورية الجنوبية.