الحزب الحاكم يناقش تخفيض الرسوم الجامعية وسط جائحة كورونا

Photo : YONHAP News

ناقش الحزب الديمقراطي الحاكم مسألة تخفيض الرسوم الجامعية، حيث أوضح الحزب موقفه من مطالبة الطلاب الجامعيين بإعادة بعض الرسوم الدراسية بعد انخفاض جودة الدروس بسبب جائحة كورونا.وقال زعيم الحزب الحاكم "لي هيه تشان" إنه يتوجب فهم موقف الطلاب الذين يطالبون بإعادة الرسوم الدراسية، مؤكدا على ضرورة بناء معايير معقولة ووسائل للتعامل توافق عليها الجامعات والطلاب معا.وكان رئيس الوزراء "جونغ سيه كيون" قد وجه أوامره أول من أمس بإجراء تحريات دقيقة حول الأوضاع المالية للجامعات فيما يتعلق بطلب إعادة الرسوم الجامعية.وفي البرلمان، عُقد اجتماع ضم أعضاء لجنة التعليم التابعة للحزب الحاكم ومساعد الرئيس للشؤون الاجتماعية "كيم يون ميونغ"، ووزيرة التعليم "يو أون هيه".وعقب الاجتماع صرح النائب البرلماني "بارك تشان ديه" عضو لجنة التعليم التابعة للحزب الحاكم بأن معظم المشاركين في الاجتماع اتفقوا على ضرورة دراسة سبل لتخفيف أعباء الرسوم الجامعية عن الطلاب، مشيرا إلى أن المشكلة الأساسية في هذا الصدد تكمن في سبل التمويل، حيث تسعى وزارة التعليم إلى تخفيض الرسوم الجامعية من خلال تقديم دعم مالي للجامعات، بينما ترى وزارة المالية والاستراتيجية أن مسألة إرجاع الرسوم يجب أن يتم تقريرها بواسطة الجامعات.ويخطط الحزب الحاكم لتضمين ميزانية لهذا الغرض ضمن الجولة الثالثة من الميزانية الإضافية بمجرد أن يتم اتخاذ قرار بشأن طريقة تقديم الدعم.من ناحية أخرى، أعرب رئيس لجنة التعامل مع الطوارئ في حزب المستقبل المتحد المعارض الرئيسي "كيم جونغ إين" عن تفهمه لمطالبة الطلاب الجامعيين باستعادة الرسوم الدراسية.