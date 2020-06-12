الإمارات ترفع حظر السفر إلى كوريا ضمن 41 دولة منخفضة الخطورة

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أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة يوم الأربعاء الماضي أنها ستسمح لمواطنيها والمقيمين فيها بالسفر إلى 41 دولة منخفضة الخطورة في الإصابة بفيروس كورونا، بما فيها كوريا الجنوبية، اعتبارا من يوم الثالث والعشرين من يونيو الجاري.ومن بين الدول الـ41 التي صنفتها الحكومة الإماراتية كدول منخفضة الخطورة، الصين واليابان وماليزيا وتايوان وسنغافوره وتايلاند وأستراليا ونيوزلندا والنمسا وسويسرا والتشيك.وقال المتحدث باسم الهيئة الوطنية لإدارة الطواري والأزمات والكوارث في الإمارات إن السفر لـ14 دولة متوسطة الخطورة، منها ألمانيا وفرنسا وبلجيكا وهولندا والدانمارك، سيقتصر على فئة محدودة في الحالات الطارئة ولقصد العلاج الصحي الضروري، أو لزيارة الأقارب من الدرجة الأولى أو للبعثات العسكرية والدبلوماسية والرسمية.وأضاف أن كل من يريد السفر عايه الخضوع لتشخيص الإصابة بفيروس كورونا، ولن يسمح له بالمغادرة إلا إذا كانت نتيجة التشخيص سلبية، وعليه أيضا الخضوع للحجر الصحي عند العودة لمدة تصل إلى 14 يوما.وكانت كوريا الجنوبية والإمارات العربية المتحدة قد اتفقتا على تطبيق نظام المسار السريع ليتم من خلاله تسريع إجراءات دخول رجال الأعمال من البلدين ضمن الجهود الرامية إلى دعم الأنشطة الاقتصادية الأساسية بين البلدين وسط جائحة كورونا.وقد تم التوصل إلى هذا الاتفاق خلال الزيارة الأخيرة التي قام بها نائب وزيرة الخارجية الكورية "كيم كون" للإمارات بدءا من يوم الثالث عشر من يونيو ولمدة 3 أيام.