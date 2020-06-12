تقرير أممي يقول إنه يوجد 762 لاجئا كوريا شماليا على مستوى العالم

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طبقا لتقرير صادر عن المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة ​للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، بلغ عدد اللاجئين الكوريين الشماليين على مستوى العالم 762، حتى نهاية العام الماضي.وأضاف التقرير الذي تم الكشف عنه بمناسبة اليوم الدولي للاجئين الذي يصادف الغد السبت، أن عدد الكوريين الشماليين الذين هربوا من بلادهم وينتظرون الموافقة على طلبات الحصول على وضع اللاجئين، يبلغ 124 شخصا.وقالت مفوضية شؤون اللاجئين إن عدد اللاجئين الكوريين الشماليين المعلن عنه لا يشمل اللاجئين الحاصلين على وضع الإقامة الدائمة والجنسية والهاربين المقيمين في الصين وكوريا الجنوبية.وكان عدد اللاحئين الكوريين الشماليين على مستوى العالم في نهاية عام 2018 قد بلغ 802، وعدد المنتظرين للحصول على وضع اللاجئين 152.وأشار التقرير إلى أن 412 لاجئا كوريا شماليا يقيمون في كندا، و85 في ألمانيا، و78 في بريطانيا، و50 في روسيا.