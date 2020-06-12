ترامب يلقي باللوم على بولتون في الجمود الحالي للمفاوضات النووية مع كوريا الشمالية

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ألقى الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" أمس الخميس باللوم على مستشاره الأمني السابق "جون بولتون" باعتباره السبب في الجمود الحالي في المفاوضات النووية مع كوريا الشمالية.وفي تغريدة نشرها "ترامب" على تويتر، قال إن "الجحيم انفتح فجأة" عندما قال "بولتون" في أحد اللقاءات في أبريل 2018 إنه يفكر في تطبيق النموذج الليبي مع كوريا الشمالية.وقال "ترامب" إن الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون"، الذي كان يتعامل معه بشكل جيد للغاية، أصبح "باليستيًّا" في سلوكه مثل صواريخه، موضحا أن "كيم" أصبح لا يريد وجود "بولتون" في أي مكان، وأن "تصريحات بولتون الغبية" أعادت المفاوضات إلى الوراء بشدة حتى الآن.وقال "ترامب" إنه سأل "بولتون" ما الذي كان يفكر فيه، ولم يكن عنده جواب عن هذا واعتذر فورًا، وأضاف "ترامب" أنه كان ينبغي عليه أن يقيله في تلك اللحظة.وتأتي تغريدات "ترامب" مع ظهور مقتطفات من كتاب "بولتون" الجديد الذي لم ينشر بعد والذي سجل فيه مذكراته.وقد غادر "بولتون" الإدارة الأمريكية في عام 2018 بعد اشتباكه مع "ترامب" في عدد من القضايا السياسية، من بينها كوريا الشمالية.