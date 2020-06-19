البنتاغون تؤكد أن كوريا الشمالية ما زالت تشكل تهديدًا غير عادي

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قال مسؤول رفيع المستوى في وزارة الدفاع الأمريكية "بنتاغون"، أمس الخميس، إن أنشطة كوريا الشمالية في الأيام الأخيرة تظهر أنها ما زالت تشكل "تهديدًا غير عادي" في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.وأدلى "ديفيد هيلفي" القائم بمهام مساعد وزير الدفاع للشؤون الأمنية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، بهذه التصريحات في مؤتمر عبر الهاتف مع الصحفيين، مؤكدًا أن الولايات المتحدة ما زالت تنسق بشكل وثيق مع كوريا الجنوبية لضمان الاستعداد لمواجهة تهديدات كوريا الشمالية.واضاف أنه من الصعب معرفة ما سيحدث خلال الأيام أو الأسابيع القليلة المقبلة، وأكد على أهمية اليقظة المستمرة ضد أي نوع من التهديدات والاستفزازات.وردا على سؤال حول إمكانية نشر الأصول الاستراتيجية الأمريكية في شبه الجزيرة الكورية واستئناف المناورات العسكرية واسعة النطاق مع كوريا الجنوبية، قال "هلفي" إن الولايات المتحدة تحافظ على اتصالات وثيقة وفعالة مع حليفتها كوريا الجنوبية، وأضاف أن هذا يعد أكثر فعالية في الردع والقدرة الدفاعية لشعب كوريا الجنوبية.