سيول تستأنف إجراءات تسوية المنازعات مع منظمة التجارة العالمية ضد طوكيو

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استأنفت كوريا الجنوبية إجراءات تسوية المنازعات في منظمة التجارة العالمية، في قضية قيود الصادرات التي فرضتها اليابان ضدها.وقالت البعثة الكورية لدى مكتب منظمة الأمم المتحدة في مدينة جينيف السويسرية، أمس الخميس، إنها سلمت رسالة إلى كل من بعثة اليابان وأمانة منظمة التجارة العالمية، بشأن طلبها بأن تقوم المنظمة بتشكيل لجنة للنظر في القضية.ومن المتوقع أن تطرح لجنة تسوية المنازعات في منظمة التجارة العالمية هذه القضية خلال الاجتماع المقرر عقده يوم 29 يونيو الجاري.وقد قدمت كوريا الجنوبية في البداية شكوى مماثلة إلى منظمة التجارة العالمية في سبتمبر من العام الماضي بعد أن فرضت اليابان قيودًا على تصدير ثلاث مواد عالية التقنية إلى كوريا، وقامت بحذف اسم كوريا من قائمة الشركاء التجاريين الذين يتمتعون بمعاملة تفضيلية مع اليابان، في وقت سابق من هذا العام.وقررت سيول وقف الشكوى بعد ذلك بشهرين لدعم جهود حل القضية من خلال المحادثات الثنائية، لكنها استأنفت الإجراءات لعدم استجابة طوكيو لدعوتها للكشف عن موقفها من الإجراءات التجارية حتى نهاية مايو الماضي.