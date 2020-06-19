قمة بين الرئيس مون وقادة الاتحاد الأوربي لمناقشة مواجهة فيروس كورونا

Photo : Getty Images Bank

سيعقد الرئيس الكوري "مون جيه إين" قمة عبر الفيديو مع قادة الاتحاد الأوربي في وقت لاحق من هذا الشهر، لمناقشة كيفية مواجهة جائحة كورونا-19، إلى جانب بحث التطورات في شبه الجزيرة الكورية.وأعلن المتحدث باسم الرئاسة "كانغ مين صوك" في مؤتمر صحفي أمس الخميس أن "مون" سيعقد قمة عبر الفيديو مع رئيس مجلس الاتحاد الأوربي "شارل ميشيل" ورئيسة المفوضية الأوربية "أورسولا فون دير لين" يوم الثلاثين من يونيو.وأشار "كانغ" إلى أن المحادثات تم ترتيبها بناء على طلب من الاتحاد الأوربي، وسوف تكون أول قمة ثنائية تعقد بين الجانبين هذا العام.ووفقًا للمتحدث الرئاسي، سيناقش القادة خلال القمة سبل التنسيق والتعاون الثنائي بشأن تفشي فيروس كورونا، والجهود العالمية لتطوير لقاحات وعلاجات مضادة له.وسيتم أيضًا مناقشة إجراءات تعزيز التجارة الثنائية والاستثمار وتوسيع التعاون في قطاعات الاقتصاد الرقمي والطاقة المتجددة.وسوف يتضمن جدول الأعمال مناقشة الأوضاع في شبه الجزيرة الكورية، بما في ذلك تحركات كوريا الشمالية الأخيرة.وكانت سيول تسعى سابقًا إلى عقد القمة بشكل مباشر، لكنها غيرت الخطة بسبب استمرار وباء كورونا.