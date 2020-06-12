الحكومة تقدم 5 تريليونات وون قروضا للشركات المتعاونة في القطاعات الصناعية الرئيسية

Photo : YONHAP News

صرح وزير المالية "هونغ نام كي" بأن الحكومة ستقدم 5 تريلونات وون على شكل قروض للشركات المتعاونة في القطاعات الصناعية الرئيسية اعتبارا من شهر يوليو القادم لمساعدتها على التعامل مع التداعيات الاقتصادية لوباء كورونا.جاء ذلك في الخطة التي كشف عنها الوزير "هونغ" خلال اجتماعه مع الوزراء المعنيين بالشؤون الاقتصادية اليوم الجمعة، حيث أوضح أنه سيتم تقديم هذه القروض من خلال إنشاء صندوق مالي حكومي بقيمة تريليون وون ليقوم بشراء سندات الديون للشركات المتعاونة.وقال الوزير "هونغ" إن هذه الخطوة ستساعد في توفير سيولة نقدية للشركات المتعاونة التي تجد صعوبة في الحصول على قروض مصرفية بسبب تصنيفاتها الائتمانية المنخفضة.إلى جانب هذا، تخطط الحكومة لتقديم دعم مالي آخر بأكثرمن تريليون وون للشركات المتعاونة في صناعة السيارات.