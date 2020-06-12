كبار القادة العسكريين في كوريا الجنوبية يؤكدون على أهمية الوضع الدفاعي الصلب

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أمر كبار قادة الجيش والبحرية في كوريا الجنوبية أمس الخميس الجنود والقوات بتعزيز الاستعداد العسكري، وسط تصاعد التوتر في شبه الجزيرة الكورية.وأصدر رئيس أركان الجيش الجنرال "صو أوك" ونظيره البحري الأدميرال "بو سوك جونغ" هذا الأمر خلال اجتماعين مع كبار قادة الجيش والبحرية.وأمر رئيس أركان الجيش الوحدات العسكرية على الجبهة الأمامية بالاستعداد الكامل لأي تطورات قد تطرأ، مشيرًا إلى الوضع الأمني الحرج مع تصاعد التوتر العسكري.وأصدر الأدميرال "بو" أمرًا مشابهًا، قائلًا إنه يجب التحقق من جاهزية الوحدات لضمان الاستجابة السريعة والحازمة لأي استفزازات.يأتي ذلك في ظل تصاعد التوتر العسكري بين الكوريتين منذ أن هددت كوريا الشمالية بقطع علاقاتها مع كوريا الجنوبية، وألمحت إلى القيام بأعمال عسكرية بسبب تعامل سيول مع حملات إرسال المنشورات المناهضة لبيونغ يانغ عبر الحدود.