وزير المالية يدعو إلى موافقة برلمانية سريعة على الميزانية الإضافية الثالثة

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جدد وزير المالية "هونغ نام كي" اليوم الجمعة دعوته إلى سرعة التصديق البرلماني على الميزانية الإضافية الثالثة، للمساعدة في إنعاش الاقتصاد المتضرر من انتشار فيروس كورونا.وفي وقت سابق من الشهر، تقدمت الحكومة الكورية بمقترح لطلب ميزانية إضافية بقيمة 35.3 تريليون وون، للمساعدة على التعامل مع التداعيات الاقتصادية لوباء كورونا-19.وفي اجتماع مع الوزراء المعنيين بالاقتصاد، قال "هونغ" إنه طلب من البرلمان الموافقة على مشروع قانون الميزانية الإضافية حتى نهاية هذا الشهر، معربا عن قلقه البالغ لأن البرلمان لم يبدأ بعد مداولاته حول الميزانية، ومؤكدًا على أهمية التنفيذ السريع في الوقت المناسب من أجل دعم الناس الذين ينتظرون بشدة المساعدة من البرامج التي تمولها الدولة.وأضاف أنه في حالة الموافقة، ستنفق الحكومة أكثر من 75% من الميزانية في غضون ثلاثة أشهر.