واشنطن تأمل في إيجاد سبل للتعاون مع بكين بشأن قضايا كوريا الشمالية

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قال مسؤول أمريكي رفيع المستوى أمس الخميس إن الولايات المتحدة تأمل في إيجاد سبل للتعاون مع الصين بشأن القضايا الكورية الشمالية.ووفقًا لوكالة رويترز، قال "ديفيد ستيلويل" مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون شرق آسيا والمحيط الهادئ، إنه من الواضح أن قضايا كوريا الشمالية هي من بين القضايا التي يمكن أن تتعاون فيها الولايات المتحدة مع الصين.وجاءت تصريحات "ستيلويل" بعد أن عقد وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو" اجتماعا مع المسؤول عن الشؤون الدبلوماسية في الحزب الشيوعي الحاكم في الصين "يانغ جيتشي"، في هاواي هذا الأسبوع.وصرح مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية بأن الصين لم تكن "متعاونة تمامًا" خلال المحادثات المغلقة بين "بومبيو" و"يانغ"، وأنه يتوجب الانتظار لبضعة أسابيع لمعرفة ما إذا كان التعاون مع الصين مثمرًا.