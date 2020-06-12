واشنطن تجري اتصالات يومية مع سيول بشأن التهديدات الكورية الشمالية

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كشف مساعد وزير الدفاع الأمريكي بالنيابة للشؤون الأمنية في منطقة المحيطين الهادئ والهندي "ديفيد هيلفي" عن أن بلاده تناقش مع كوريا الجنوبية، على أساس يومي، سبل التعامل مع التهديدات الأخيرة من قبل كوريا الشمالية ضد سيول.جاء ذلك في مؤتمر عقده أمس الخميس عبر الهاتف، لكن المسؤول الأمريكي لم يشرح بالتفصيل ما تجري مناقشته على وجه التحديد بين الجانبين.وقال إن كوريا الشمالية لا تزال تشكل تهديدا حاسما للمنطقة، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة مستمرة في الحفاظ على حالة التأهب بالتعاون مع كوريا الجنوبية.وتابع "هيلفي" قائلا إن الولايات المتحدة ستستجيب لتهديدات كوريا الشمالية إذا لزم الأمر.وأضاف أن جهود الولايات المتحدة تستهدف ليس فقط الدفاع عن أمن كوريا الجنوبية بل وأيضا تحقيق المصالح الأمريكية والحفاظ على السلام والاستقرار في منطقة المحيطين الهادئ والهندي.ومن جهة ثانية، التقى كبير المفاوضين النوويين في كوريا الجنوبية "لي دو هون" مع نائب وزير الخارجية الأمريكي "ستيفن بيغون" المسؤول عن المفاوضات النووية مع كوريا الشمالية، في واشنطن أمس الخميس.ومن المعتقد أن المسؤولين الكوري والأمريكي قد ناقشا الوضع الحالي في شبه الجزيرة الكورية وسبل الاستجابة لتهديدات كوريا الشمالية ضد كوريا الجنوبية.