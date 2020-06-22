الكوريتان كوريا الشمالية تحذر من حرب جديدة تؤدي إلى تدمير الولايات المتحدة بالأسلحة النووية

حذرت كوريا الشمالية من أن اندلاع حرب جديدة في شبه الجزيرة الكورية يمكن أن يؤدي إلى تدمير الولايات المتحدة بأسلحة كوريا الشمالية النووية.

وقال تقرير نشرته وكالة "تاس" الروسية للأنباء إن سفارة كوريا الشمالية في روسيا أصدرت هذا التحذير في بيان صحفي يوم السبت، قبل الذكرى السبعين على اندلاع الحرب الأهلية الكورية.

وقالت السفارة في بيانها إن كوريا الشمالية لديها صواريخ استراتيجية وأسلحة نووية، تستطيع بيونغ يانغ بواسطتها معاقبة أي قوة تحاول تهديدها بلا هوادة أينما كانت في هذا العالم. وأضافت أن اندلاع حرب جديدة في شبه الجزيرة الكورية سيُسجل في التاريخ كحدث خاص، لأنه سيؤدي إلى زوال إمبراطورية أخرى تسمى الولايات المتحدة. واتهمت السفارة واشنطن بالفشل في تعلم الدروس من الحرب الكورية، والانخراط في أنشطة معادية جديدة ضد كوريا الشمالية خلال عقود. وعلى وجه الخصوص، ادعت أن الولايات المتحدة تشارك في جميع أنواع المناورات العسكرية إلى جانب الكوريين الجنوبيين هذا العام في شبه الجزيرة الكورية، وأن هذه الأعمال العسكرية تهدف بشكل رئيسي إلى نقل ونشر الأصول العسكرية الأمريكية من البر الرئيسي للولايات المتحدة إلى شبه الجزيرة الكورية للتمكن من شن هجوم سريع على كوريا الشمالية.



