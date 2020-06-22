مشاهدة الكسوف الشمسي النادر في كوريا بعد ظهر أمس الأحد

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تمكن سكان كوريا الجنوبية من مشاهدة الكسوف الجزئي النادر للشمس، يوم أمس الأحد.وفي العاصمة سيول، ظهر الكسوف الجزئي لأكثر من ساعتين، بدءا من الساعة 3:53 مساءً، عندما تحرك القمر إلى ما بين الأرض والشمس. وكان أقصى قدر من الكسوف الجزئي قد حدث في حوالي الساعة 5:02 عندما حجب القمر 45% من الشمس.وفي جزيرة جيجو الجنوبية، تمكن الناس هناك من رؤية الكسوف بشكل أكبر، حيث حجب القمر 57,4% من الشمس في الساعة 5:07 مساء.ويذكر أن هذا هو أكبر كسوف جزئي منذ 21 مايو 2012، عندما حجب القمر 80% من الشمس.وقد نصح المعهد الكوري لعلوم الفلك وعلوم الفضاء الناس باستخدام تلسكوبات ونظارات ذات مرشحات شمسية خلال مراقبتهم لهذا الحدث الطبيعي السماوي، وحذر من أن المراقبة بالعين المجردة يمكن أن تؤدي إلى العمى.وقد قام المعهد بالتعاون مع متحف "كواتشون" الوطني للعلوم ببث الكسوف مباشرة عبر موقعيْ "يوتيوب" و"فيسبوك".