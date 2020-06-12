بيونغ يانغ تستعد لشن أكبر حملة منشورات على الإطلاق ضد سيول

قالت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية اليوم الاثنين إن السلطات في بيونغ يانغ قد انتهت تقريبا من الاستعدادات لبدء توزيع مواد دعائية ضد كوريا الجنوبية في حملة هي الأوسع نطاقا على الإطلاق، موضحة أنه تمت طباعة 12 مليون منشور خاص مناهض لكوريا الجنوبية.
وقال تقرير نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية إن المطابع في المدن والمحافظات تعمل على طباعة منشورات إضافية، مع تجهيز حوالي ثلاثة آلاف بالونة ووسائل أخرى لإرسال تلك المواد إلى عمق كوريا الجنوبية.
وأضاف التقرير أن هذه الحملة هي الأكبر على الإطلاق ضد "العدو"، وهي تعبير عن غضب الكوريين الشماليين، ولا يمكن وقفها بأي طريقة.
وحذر التقرير من أن كوريا الجنوبية يجب أن تعرف كيف هو مهين التعامل مع مثل تلك المنشورات، وأنه قد حان الوقت للانتقام والعقاب.