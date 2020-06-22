ارتفاع عدد الإصابات اليومية الجديدة بفيروس كورونا في كوريا

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تجاوز المعدل اليومي لعدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا-19 في كوريا الجنوبية مستوى 50 حالة خلال ستة أيام من هذا الشهر، كما ارتفع عدد حالات الإصابة عبر طرق عدوى غير معروفة المصدر.ووفقا للسلطات الصحية الكورية، بلغ عدد حالات الإصابة الجديدة أول من أمس السبت 67 حالة. ويذكر أن الزيادة اليومية بمقدار يتجاوز 50 حالة يعتبر مؤشرا لتقييم نجاح نظام الحجر الصحي المخفف في البلاد.كما تجاوزت النسبة المئوية لحالات الإصابة الأخيرة بفيروس كورونا والتي لم يتم تحديد طريقة العدوى فيها 10%، مع استمرار تفشي الفيروس من خلال التجمعات الصغيرة في النوادي والمرافق اللوجستية والكنائس.ومن بين 654 مريضًا جديدًا ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا خلال الأسبوعين الماضيين، في الفترة من 7 وحتى 20 يونيو، لم تتمكن السلطات الصحية من معرفة طريقة عدوى 69 مريضا منهم، أي بنسبة 10% تقريبا.ويذكر أن كوريا الجنوبية بدأت في تنفيذ نظام التباعد الاجتماعي في الحياة اليومية في أوائل شهر مايو الماضي بشرط أن يظل متوسط عدد حالات الإصابة اليومية الجديدة بالفيروس في مستوى أقل من 50، وأن تظل عدد حالات الإصابة غير معروفة المصدر أقل من 5%.