الرئيس يدعو إلى تصديق البرلمان على مشروع الميزانية الإضافية في يونيو

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دعا الرئيس "مون جيه إين" إلى اتخاذ خطوات "غير عادية" لضمان تصديق البرلمان على خطة الميزانية الإضافية الثالثة للحكومة خلال هذا الشهر.وجاءت هذه الدعوة بعد أن تم تأجيل تمرير مشروع قانون الميزانية نتيجة لاستمرار الخلافات بين الأحزاب من المعسكرين الحاكم والمعارض حول كيفية تشكيل اللجان البرلمانية الدائمة التي يبلغ عددها 18 لجنة.وقال المتحدث باسم الرئاسة "كانغ مين صوك" في تصريحات أدلى بها أمس الأحد، إن الرئيس "مون" وجه هذه الدعوة إلى الأحزاب السياسية، مشيرا إلى أن المواطنين قد قبلوا بالميزانية الثالثة كحقيقة ثابتة، وأن الأحزاب ليست لديها اختلافات كبيرة. وشدد الرئيس على ضرورة تصديق البرلمان على مشروع قانون الميزانية قبل انتهاء شهر يونيو الجاري، محذرا من أن المزيد من التأخير لن يؤدي إلا إلى تفاقم آلام ومعاناة المواطنين.كما صرح مساعد الرئيس للشؤون السياسية "كيم سانغ جو" بأن الرئيس "مون" طالب باتخاذ خطوات "استثنائية" كي يقوم البرلمان بتمرير مشروع قانون الميزانية، لكنه لم يوضح طرقا محددة لهذا الغرض.