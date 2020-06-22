المعارضة تسمح للحزب الحاكم برئاسة كل اللجان البرلمانية الدائمة

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أعرب زعيم التكتل البرلماني لحزب المستقبل المتحد المعارض الرئيسي، الذي عرض تقديم استقالته الأسبوع الماضي، عن نيته العودة إلى البرلمان في غضون هذا الأسبوع.وقال "جو هو يونغ" في تصريحات أدلى بها إلى "كي بي إس" أمس الأحد، إن حزبه سيسمح للحزب الديمقراطي الحاكم بأن يرأس اللجان الثماني عشرة البرلمانية الدائمة، لكن حزبه سيقاتل داخل اللجان. وأوضح "جو" في تصريحاته أن الرئيس المؤقت للحزب "كيم جونغ إين" وعدد من النواب الآخرين قد أقنعوه بالعدول عن استقالته، وأن "كيم" اقترح أن يسمح الحزب للحزب الحاكم بالحصول على جميع المناصب الرئاسية للجان، ومن ثم يقوم نواب الحزب المعارض بأدوارهم المناسبة داخل تلك اللجان الدائمة.ويذكر أن المفاوضات الحزبية التي استمرت بضعة أسابيع لم تسفر في النهاية عن أي نتائج، مما دفع الحزب الديمقراطي الحاكم للمضي قدما نحو انتخاب رؤساء ست لجان برلمانية دائمة من طرف واحد، بما في ذلك لجنة التشريع والقضاء، المثيرة للجدل.واحتجاجا على ذلك، قاطع نواب الحزب المعارض جلسات البرلمان، كما عرض "جو" التنحي عن منصبه، وحمل نفسه مسؤولية الفشل في ضمان حصول حزبه على منصب رئيس لجنة التشريع والقضاء.