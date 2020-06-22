كوريا تفرض قيودا على التأشيرات والرحلات من باكستان وبنغلادش

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قررت السلطات الكورية الجنوبية تعزيز قيود التأشيرة والدخول للقادمين من باكستان وبنغلادش اعتبارًا من هذا الأسبوع، بسبب زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا القادمة من هاتين الدولتين على وجه الخصوص.وصرح وزير الصحة الكوري "بارك ننغ هو" في مؤتمر صحفي أمس الأحد بأن الحكومة تخطط بدءا من الغد الثلاثاء لتقييد إصدار التأشيرات للقادمين من باكستان وبنغلاديش، باستثناء الأغراض الدبلوماسية والعاجلة.وبالإضافة إلى ذلك، ستحظر الحكومة الكورية مؤقتًا الرحلات غير المجدولة بين كوريا الجنوبية وهاتين الدولتين.وسوف تتحقق الحكومة أيضًا بشكل دقيق مما إذا كان الأجانب الذين لديهم تأشيرات عمل غير مهنية "إف-9"، لديهم أماكن للحجر الذاتي لمدة أسبوعين في كوريا قبل وصولهم إلى البلاد، كما سيتم منع أولئك الذين لا يمكنهم إثبات وجود أماكن مناسبة للعزل من دخول البلاد.وجاءت قيود الدخول المشددة هذه بعد أن شهدت كوريا الجنوبية مؤخرًا ارتفاعًا حادًا في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا القادمة من الخارج، حيث بلغ عدد تلك الحالات أول من أمس السبت 31 حالة، كان من بينها 16 حالة من باكستان و7 من بنغلادش.