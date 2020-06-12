الصادرات الكورية تتراجع بنسبة 7.5% خلال الـ20 يوما الأولى من يونيو

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تراجعت الصادرات الكورية بنسبة أكثر من 7% بسبب استمرار جائحة كورونا.وطبقا لتقرير صادر عن هيئة الجمارك الكورية اليوم الاثنين، بلغ حجم الصادرات الكورية خلال العشرين يوما الأولى من شهر يونيو الجاري 25 مليار دولار، بانخفاض نسبته 7.5% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.وأشار التقرير إلى أن صادرات المنتجات النفطية شهدت تراجعا بنسبة 40.9%، كما انخفض أيضا حجم صادرات السيارات والأدوات الإلكترونية المنزلية.وفي المقابل، شهد حجم صادرات أشباه الموصلات زيادة نسبة 2.6%، والسفن بنسبة 35.5%، وأجهزة الاتصالات اللاسلكية بـ10.9%.وقال التقرير إن الصادرات الكورية سجلت تراجعا بأكثر من 10% للولايات المتحدة واليابان والشرق الأوسط.أما حجم الواردات الكورية خلال الـ20 يوما الأولى من هذا العام فبلغ 24.5 مليار دولار، بانخفاض نسبته 12% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.ومن بين أكثر المنتجات تراجعا في حجم وارداتها: النفط الخام، والغاز، وأجهزة الاتصالات اللاسلكية.وبلغ إجمالي حجم الصادرات الكورية منذ بداية هذا العام وحتى يوم العشرين من يونيو 226.5 مليار دولار، بانخفاض نسبته 10.9% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.