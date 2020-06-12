الصادرات الكورية تتراجع بنسبة 7.5% خلال الـ20 يوما الأولى من يونيو

تراجعت الصادرات الكورية بنسبة أكثر من 7% بسبب استمرار جائحة كورونا.
وطبقا لتقرير صادر عن هيئة الجمارك الكورية اليوم الاثنين، بلغ حجم الصادرات الكورية خلال العشرين يوما الأولى من شهر يونيو الجاري 25 مليار دولار، بانخفاض نسبته 7.5% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وأشار التقرير إلى أن صادرات المنتجات النفطية شهدت تراجعا بنسبة 40.9%، كما انخفض أيضا حجم صادرات السيارات والأدوات الإلكترونية المنزلية.
وفي المقابل، شهد حجم صادرات أشباه الموصلات زيادة نسبة 2.6%، والسفن بنسبة 35.5%، وأجهزة الاتصالات اللاسلكية بـ10.9%.
وقال التقرير إن الصادرات الكورية سجلت تراجعا بأكثر من 10% للولايات المتحدة واليابان والشرق الأوسط.
أما حجم الواردات الكورية خلال الـ20 يوما الأولى من هذا العام فبلغ 24.5 مليار دولار، بانخفاض نسبته 12% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
ومن بين أكثر المنتجات تراجعا في حجم وارداتها: النفط الخام، والغاز، وأجهزة الاتصالات اللاسلكية.
وبلغ إجمالي حجم الصادرات الكورية منذ بداية هذا العام وحتى يوم العشرين من يونيو 226.5 مليار دولار، بانخفاض نسبته 10.9% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.