سيول تدعو بيونغ يانغ إلى التراجع عن خطتها لإرسال منشورات

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دعت كوريا الجنوبية مجددا كوريا الشمالية إلى التراجع عن خطتها لإرسال منشورات مناهضة لسيول.وقال المتحدث باسم وزارة التوحيد الوطني في سيول "يو سانغ كي"، في موجز صحفي اليوم الاثنين، إن الحكومة الكورية الجنوبية تتخذ إجراءات لمنع الناشطين الكوريين الشماليين في كوريا الجنوبية من إرسال منشورات مناهضة لكوريا الشمالية.وحث بيونغ يانغ على وقف خطتها لتوزيع منشورات مناهضة لسيول، مؤكدا أن تلك الخطة لا تساعد على تطوير العلاقات بين الكوريتين.وأضاف أن حكومة سيول تجرى حاليا دراسة حول كيفية محاسبة كوريا الشمالية بشأن تدميرها مكتب الاتصال المشترك بين الكوريتين في مدينة كيسونغ.وكان نائب وزير التوحيد "صو هو" قد قال في بيان يوم السادس عشر من يونيو إن كوريا الشمالية يتعين عليها تحمل مسؤولية تدمير مكتب الاتصال المشترك بين الكوريتين.ومن جانبها، قالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية إن إرسال منشورات مناهضة لسيول سيكون انتهاكا واضحا للاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الكوريتين.