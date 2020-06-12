كي بي إس ورلد يفتح صفحة شبه الجزيرة الكورية من الألف إلى الياء

Photo : KBS WORLD Radio

فتح القسم الدولي بهيئة الإذاعة الكورية، كي بي إس ورلد راديو، صفحة في موقعه على الإنترنت لتقديم معلومات حول العلاقات بين الكوريتين بمناسبة الذكرى السبعين على اندلاع الحرب الأهلية الكورية.وقال الكي بي إس ورلد راديو إن صفحة "شبه الجزيرة الكورية من الألف إلى الياء" ستوفر معلومات شاملة حول العلاقات بين الكوريتين، والأوضاع الراهنة في شبه الجزيرة الكورية.وتشمل هذه الصفحة تفاصيل عن الحرب الكورية التي اندلعت في 25 يونيو من عام 1950، ومعلومات شاملة عن كوريا الشمالية، وذلك بـ11 لغة، وهي: الكورية والإنجليزية واليابانية والصينية والفرنسية والإسبانية والألمانية والفيتنامية والإندونيسية والروسية بالإضافة إلى اللغة العربية.وأكد الكي بي إس أن الأجانب الزائرين لهذه الصفحة الذين ليست لديهم معلومات كافية عن كوريا، يمكنهم بسهولة التعرف على القضايا العالقة في شبه الجزيرة الكورية، مشيرا إلى أن الصفحة تحتوى على بيانات موثوقة ودقيقة من الهيئات الحكومية، مثل وزاراة التوحيد ووزارة الدفاع وهيئة الإحصاءات.ومن المتوقع أن تساعد هذه الصفحة الأجانب على فهم وجهات نظر وآراء الكوريين الجنوبيين بشكل أفضل حول العلاقات بين الكوريتين، وعملية السلام في شبه الجزيرة الكورية.