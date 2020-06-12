كوريا تمدد التحذير الخاص من السفر للخارج إلى الـ19 يوليو

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مددت الحكومة الكورية التحذير الخاص من السفر إلى الخارج حتى يوم التاسع عشر من شهر يوليو القادم.وقالت وزارة الخارجية الكورية إن التحذير الخاص بالسفر الذي أصدرته الحكومة يوم الثالث والعشرين من شهر مارس الماضي وسط الانتشار العالمي لفيروس كورونا، سيتم تمديده إلى يوم التاسع عشر من يوليو.وتعد هذه هي المرة الثانية التي يتم فيها تمديد فترة التحذير الخاص من السفر إلى الخارج منذ إصداره في مارس.ويذكر أن هذا التحذير الذي يقع فيما بين المستوى الثاني والمستوى الثالث من نظام التحذيرات ذي المستويات الأربعة في البلاد، ينصح المواطنين الكوريين بإلغاء رحلاتهم الخارجية أو تأجيلها.وأرجعت الوزارة السبب في تمديد التحذير إلى استمرار تفشى فيروس كورونا على مستوى العالم، وقيام عدد كبير من دول العالم بحظر سفر مواطنيها إلى الخارج، وزيادة عدد حالات الإصابة الجديدة لدى الوافدين من الخارج، والاستمرار في تعليق الرحلات الجوية.