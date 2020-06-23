السلطات الصحية الكورية تعلن عن موجة ثانية من فيروس كورونا

Photo : YONHAP News

أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية رسميًا عن بدء موجة ثانية من عدوى فيروس كورونا-19، على خلفية مجموعة الإصابات الجديدة في منطقة العاصمة.وأوضحت "جونغ أون كيونغ" رئيسة المركز الكوري لمكافحة الأمراض والوقاية منها في مؤتمر صحفي أمس الاثنين، أن الموجة الأولى من عدوى فيروس كورونا في سيول ومقاطعة كيونغ كي وإنتشون استمرت حتى أوائل شهر أبريل الماضي، وأن الموجة الثانية جاءت بعد فترة توقف في انتشار الفيروس لبضعة أسابيع، حيث بدأت بمجموعة مرتبطة بالنوادي الليلية في منطقة "إي تيه وان" في سيول خلال فترة العطلات التي جاءت في أوائل مايو.وقالت "جونغ" إنه على الرغم من أن الموجة الثانية في منطقة العاصمة سيول ما زالت قابلة للتحكم، إلا أن الإصابات المتشابهة من حيث حجم الانتشار سوف تستمر في المنطقة، مشيرة إلى ضرورة الاستعداد لفترة طويلة من انتشار وباء كورونا.وأكدت أن السلطات الصحية تعمل على تأمين المزيد من المستشفيات لعلاج المرضى المصابين بالفيروس.