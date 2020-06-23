مون يدعو وزارة العدل والنيابة العامة للتعاون من أجل الإصلاحات القضائية

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حث الرئيس "مون جيه إين" على التعاون بين وزارة العدل والنيابة العامة من أجل تحقيق الإصلاحات القضائية.جاء ذلك خلال اجتماع تنسيقي على مستوى الحكومة لمكافحة الفساد، عقد في المكتب الرئاسي أمس الاثنين.وكان من بين الحاضرين وزيرة العدل "تشو مي إيه" والمدعي العام "يون صوك يول".وتجيء هذه الدعوة بعد أن تشابكت وزارة العدل مع النيابة العامة مؤخرا بسبب محاولة وزيرة العدل تشديد قبضة الوزارة على النيابة العامة لمنع وكلاء النيابة من استغلال سلطاتهم.وأشار الرئيس إلى الإطلاق المتزامن لفرقة العمل من قبل الوزارة والنيابة العامة مؤخراً لضمان عدم انتهاك حقوق الإنسان للمتهمين الجنائيين خلال التحقيقات، ودعا الرئيس الجانبين إلى العمل معًا حتى يمكن خلال هذا العام البدء في إجراء إصلاحات النيابة العامة.كما حث الرئيس الجانبين على اتخاذ تدابير إصلاحية جريئة بما يكفي ليعترف بها الجمهور.