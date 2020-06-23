مبعوث جنوبي سابق لكوريا الشمالية يصف مذكرات بولتون بأنها لا تتوافق مع الحقائق

Photo : YONHAP News

انتقد النائب البرلماني "يون كون يونغ" عن الحزب الديمقراطي الحاكم، والذي كان من قبل مسؤولا رئاسيا كبيرا وساعد في ترتيب قمة "بان مون جوم" التاريخية بين قادة الكوريتين والولايات المتحدة، ما جاء في مذكرات مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق "جون بولتون". وفي منشور على فيسبوك أمس الاثنين، قال "يون" الذي كان يرأس سابقًا مكتب تخطيط ومراقبة شؤون الدولة في رئاسة الجمهورية الكورية، إن العديد من ادعاءات بولتون في الكتاب لا تتوافق مع الحقائق. وأضاف أنه على الرغم من أنه يريد دحض حجج بولتون من خلال الكشف عما حدث بالفعل، إلا أنه لن يفعل ذلك، لأنه لا يريد أن يتتبع خطى المسؤول الأمريكي السابق. وأشار "يون" أيضا إلى أن تحفظه لا يعني أنه ليس لديه ما يقوله بشأن هذه المسألة. ويذكر أن "يون" شارك في إعداد مؤتمرات القمة بين الرئيس "مون جيه إين" والزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" عام 2018 وزار كوريا الشمالية مرتين في ذلك العام للترتيب لتلك القمم. كما ساعد في ترتيب اجتماع بين "مون" و"كيم" والرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" في قرية الهدنة الحدودية "بان مون جوم" في يونيو من العام الماضي. وفي كتابه الجديد "الغرفة التي وقع فيها الحدث: مذكرات البيت الأبيض"، وصف "بولتون" القمم التي عقدت مع كوريا الشمالية بأنها "نشاطات دبلوماسية خاوية المضمون"، وقال إنها من صنع كوريا الجنوبية التي سعت لخدمة مصالحها الخاصة أكثر من مصالح واشنطن أو بيونغ يانغ.