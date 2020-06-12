الأمم المتحدة تصدر قرارا حول حقوق الإنسان في كوريا الشمالية للعام الثامن عشر

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أصدر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قراراً يدين انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها كوريا الشمالية، وذلك للعام الثامن عشر على التوالي.ووافق المجلس المكون من 47 دولة على القرار بالإجماع دون تصويت خلال الجلسة الـ43 له في مدينة جنيف السويسرية أمس الاثنين.وقال المجلس في القرار إنه يشعر بقلق عميق إزاء "الانتهاكات المنتظمة وواسعة النطاق والخطيرة لحقوق الإنسان في كوريا الشمالية، والتي تشكل في كثير من الحالات جرائم ضد الإنسانية". وحث القرار، الذي قدمه الاتحاد الأوربي، القيادة الكورية الشمالية على منع وردع الجرائم ضد حقوق الإنسان ومحاكمة المعتدين. وقال القرار أيضا إن وضع حقوق الإنسان في كوريا الشمالية "قد يزداد تدهورا بسبب التهديد الحالي لفيروس كورونا، مؤكدا على أهمية تقديم المساعدة في الوقت المناسب للمواطنين الكوريين الشماليين.ويذكر أن كوريا الجنوبية لم تنضم إلى البلدان الأخرى في المشاركة في تقديم مشروع القرار، للسنة الثانية على التوالي. وقالت الحكومة الكورية الجنوبية إنها شاركت في تبني القرار بموجب المبدأ الأساسي القائل بأنها ستعمل مع المجتمع الدولي لتحسين وضع حقوق الإنسان في كوريا الشمالية بشكل عملي، لكنها لم تشارك في تقديمه في ضوء الظروف الحالية في شبه الجزيرة الكورية.