اكتشاف 16 حالة إصابة بفيروس كورونا في سفينة شحن روسية في بوسان

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تم اكتشاف 16 حالة إصابة بفيروس كورونا أمس الاثنين على متن سفينة شحن ترفع علم روسيا دخلت ميناء بوسان الكوري الجنوبي أول من أمس الأحد.ووفقا لنقابة عمال الموانئ والسلطات الصحية، اتضح أن 16 من بين 21 بحارا على متن السفينة، كانوا مصابين بفيروس كورونا.وقد وصلت السفينة، إلى بوسان يوم الجمعة قادمة من مدينة فلاديفوستوك الروسية، ثم رست في ميناء "جام تشون" في وقت مبكر من يوم الأحد.وقالت سلطات الحجر الصحي المحلية إن أفراد الطاقم خضعوا للاختبارات أمس الاثنين ، حيث إنه تم إبلاغ سلطات بوسان بأن قبطان السفينة تأكدت إصابته بالفيروس في روسيا بعد ظهور الأعراض عليه قبل حوالي أسبوع.وتم عزل المرضى الـ16 داخل السفينة، ووضع حوالي 160 شخصا على اتصال بالمرضى تحت الحجر الصحي.