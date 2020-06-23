إخضاع المزيد من المرافق عالية المخاطر لتدابير الحجر الصحي المشددة

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اعتبارًا من اليوم الثلاثاء، ستطبق كوريا الجنوبية إجراءات حجر صحي مشددة على المراكز اللوجستية، وشركات المبيعات من الباب إلى الباب، والمعاهد التعليمية الخاصة، ومطاعم البوفيه.وقد صنفت السلطات الصحية هذه الأنواع الأربعة من المنشآت كمرافق "عالية المخاطر" بعد حدوث سلسلة إصابات مؤخرا في منطقة العاصمة سيول ومدينة ديجون، من المعتقد أنها مرتبطة بمثل تلك المرافق.وبذلك سيتوجب على هذه الجهات وموظفيها الالتزام بخطوات الحجر الصحي ذات الصلة بدءا من الساعة 6 من مساء اليوم الثلاثاء.ويذكر أن المرافق المصنفة على أنها "عالية المخاطر" يتوجب عليها وقف التشغيل، ولكن إذا اختارت الاستمرار في العمل على الرغم من هذه التوصية، فإنه يجب عليها اعتماد سجل عملاء رقمي للعملاء قائم على رمز الاستجابة السريعة "كيو آر"، كما تكون مطالبة باتباع إرشادات الحجر الصحي الأساسية، مثل ارتداء الأقنعة وتطهير المكان. وسيخضع المالكون والمستخدمون الذين ينتهكون هذا الإجراء الإداري لعقوبة تصل إلى دفع غرامة 3 ملايين وون بحد أقصى وتعليق أعمالهم.