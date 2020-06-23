ثبات أسعار المنتجين في كوريا خلال شهر مايو

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ظلت أسعار المنتجين في كوريا الجنوبية ثابتة في شهر مايو الماضي بعد انخفاضها لمدة ثلاثة أشهر متتالية.ووفقًا لتقرير صادر عن البنك المركزي الكوريا اليوم الثلاثاء، وصل مؤشر أسعار المنتجين لجميع السلع والخدمات إلى 101,98 نقطة في شهر مايو، وهو نفس المستوى دون تغيير مقارنة بالشهر السابق.لكن المؤشر، الذي يعتبر مقياسا رئيسيا للتضخم المستقبلي، انخفض بنسبة 1,7% مقارنة بما كان عليه في نفس الشهر من العام الماضي.وقال البنك المركزي إن أسعار المنتجين في قطاع الزراعة والثروة الحيوانية ومصائد الأسماك ارتفعت بنسبة 2,7% على أساس شهري، على خلفية زيادة الاستهلاك الذي أعقب تقديم الحكومة أموال الإغاثة الطارئة.وانخفض مؤشر أسعار المنتجين للسلع الصناعية بنسبة 0,2% على أساس شهري، بينما انخفضت أسعار المنتجين للفحم والمنتجات البترولية بنسبة 45,5% في مايو مقارنة بالعام الماضي بسبب انخفاض الطلب الناتج عن جائحة كورونا-19، وهو ما يعتبر أكبر انخفاض منذ يناير 1965 عندما بدأ البنك في تجميع البيانات ذات الصلة بهذا المؤشر.