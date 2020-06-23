عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا على مستوى العالم يتجاوز 9 ملايين

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تجاوز عدد حالات الإصابة بفيروس كورنا-19 على مستوى العالم 9 ملايين حالة، أمس الاثنين.ووفقًا لبيانات صادرة عن وكالة الأنباء الفرنسية استنادًا إلى الأرقام الرسمية الصادرة عن كل دولة، تجاوز عدد حالات الإصابة بالفيروس المسجلة في جميع أنحاء العالم 9 ملايين حالة في الساعة 3:20 من بعد ظهر أمس الاثنين.وأوضحت الوكالة في تقرير نشرته أمس أنه على مستوى القارات كانت أوربا هي القارة الأكثر تضررا، حيث بلغ إجمالي عدد الإصابات فيها مليونين و530 ألف حالة، وعلى مستوى الدول كانت الولايات المتحدة الدولة الأكثر تضررا، حيث بلغ عدد حالات الإصابة فيها مليونين و280 ألف حالة.وأضاف التقرير أن عدد حالات الإصابة بالفيروس على مستوى العالم تضاعف خلال 37 يومًا فقط منذ يوم 16 أبريل. وعلى وجه الخصوص، تم الإبلاغ عن أكثر من مليون حالة إصابة جديدة خلال الأسبوع الماضي. وأشار التقرير أيضا إلى أن العدد الرسمي لحالات الإصابة أقل بكثير من العدد الفعلي للمرضى، حيث تجري العديد من الدول اختبارات الفيروس فقط على الأشخاص الذين تظهر عليهم الأعراض.