كوريا وسنغافوره تعقدان محادثات حول استراتيجية الدفاع ومكافحة كورونا

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عقدت كوريا الجنوبية وسنغافوره محادثات حول استراتيجيات الدفاع أمس الاثنين، كما تقاسمتا طرق تعاملهما مع تفشي فيروس كورونا.وصرحت وزارة الدفاع في سيول بأن نائب وزير الدفاع "جونغ سوك هوان" ناقش مع نظيره السنغافوري "تيو إنغ ديه" خلال مؤتمر عبر الفيديو، كيفية تعامل حكومتي البلدين مع وباء كورونا.وخلال في المحادثات، أوضح "جونغ" أن الجيش الكوري شارك بنشاط في جهود الحكومة الشاملة لاحتواء انتشار الفيروس من خلال توفير الأفراد والمساعدات الأخرى.ومن جانبه أثنى "تيو" على إجراءات الحجر الصحي الناجحة التي اتخذتها حكومة كوريا الجنوبية، وشرح للمسؤول الكوري طريقة تعامل حكومة سنغافوره مع انتشار فيروس كورونا.وأضافت الوزارة أن الجانبين اتفقا خلال المحادثات على توسيع التعاون في مجالات تكنولوجيا الدفاع والمساعدات الإنسانية وأنشطة الإغاثة في حالات الكوارث.