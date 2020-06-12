كوريا الجنوبية تسجل 46 حالة إصابة حديدة بفيروس كورونا

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أعلن المركز الكوري لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الثلاثاء عن 46 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد المصالين إلى 12 ألفا و484 شخصا.ومن بين حالات الإصابة الجديدة: 16 حالة محلية المصدر، منها 6 حالات في سيول، و7 حالات في مقاطعة كيونغ كي، و4 حالات في مدينة ديجون، وحالة واحجة في كل من مدينة إنتشون ومدينة ديغو ومقاطعة شمال تشونغ تشُنغ، فيما تم تأكيد 16 حالة إصابة جديدة لدى الوافدين من الخارج.ويرجع السبب في زيادة عدد حالات الإصابة الجديدة لدى الوافدين من الخارج إلى تفشي الفيروس المتزايد في باكستان وبنغلادش.وبلغ إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا 281 شخصا، فيما بلغ عدد المتعافين المفرج عنهم 10 آلاف و908 أشخاص حتى الآن.