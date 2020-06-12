عدد الأسر المكونة من فرد واحد يتجاوز 6 ملايين في كوريا الجنوبية

طبقا لتقرير صادر عن هيئة الإحصاءات الكورية اليوم الثلاثاء، بلغ عدد الأسر المكونة من فرد واحد في كوريا الجنوبية 6 ملايين و30 ألف أسرة على أساس شهر أكتوبر من العام الماضي، بزيادة مقدارها حوالي 250 ألف أسرة مقارنة بعام 2018.وبهذا بلغت حصة الأسر المكونة من فرد واحد من إجمالي عدد الأسر في كوريا حوالي 30%.ومن بين الذين يكونون أسرة بفرد واحد، 57% من الرجال و43% من النساء.وأشار التقرير إلى أن 84% من أصحاب الأسر المكونة من فرد واحد التي زاد عددها في العام الماضي كانوا من الذين تتجاوز أعمارهم 50 عاما، نتيجة لزيادة معدل الطلاق لدى المسنين وزيادة الشيخوخة.وقال التقرير إن حصة الأسر ذات الدخل المزدوج من إجمالي عدد الأزواج كانت 46% على أساس شهر أكتوبر من العام الماضي.