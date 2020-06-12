كوريا الشمالية تركب مكبرات صوت في المناطق الحدودية

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أعادت كوريا الشمالية تركيب مكبرات صوت لبث دعاية موجهة ضد كوريا الجنوبية في المناطق القريبة من الحدود بين الكوريتين، وذلك بعد أن كشفت بيونغ يانغ عن تجهيزها لشن حملة هي الأوسع نطاقا على الإطلاق لإرسال منشورات مناهضة لسيول أمس الاثنين.وقالت السلطات العسكرية الكورية الجنوبية إنه تم رصد تحركات لتركيب مكبرات صوتية في أكثر من 20 موقعا في الجزء الشمالي من المنطقة منزوعة السلاح.وكانت كوريا الشمالية قد قامت في الأول من مايو من عام 2018 بإزالة مكبرات الصوت التي كانت موجودة داخل المنطقة منزوعة السلاح بناء على ما ينص عليه بيان "بان مون جوم" الصادر يوم السابع والعشرين من أبريل عام 2018 في أعقاب القمة الأولى بين الرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه إين" والزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون".ومن جانبها، قالت وزارة الدفاع في كوريا الجنوبية إن تركيب مكبرات الصوت يعتبر انتهاكا لبيان "بان مون جوم"، مؤكدة أن الحيش الكوري الجنوبي يظل على أهبة الاستعداد عسكري بشكل ثابت، كما يراقب عن كثب تحركات الجيش الكوري الشمالي على مدار الساعة.وحذرت الوزارة كوريا الشمالية من أنها ستدفع الثمن إذا شنت استفزازات تحبط الجهود التي بذلتها الكوريتان للحفاظ على السلام في شبه الجزيرة الكورية.وتبين أن السلطات العسكرية الكورية الجنوبية تدرس إعادة تركيب مكبرات الصوت أيضا وتشغيل أجهزة متحركة خاصة ببث الدعاية الموجهة لكوريا الشمالية، إذا قامت كوريا الشمالية بالفعل ببث دعايتها الموجهة ضد الجنوب.