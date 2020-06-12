مجموعة من المنشقين تشن حملة جديدة لإرسال منشورات مناهضة لبيونغ يانغ

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زعمت مجموعة من المنشقين الكوريين الشماليين المقيمين في كوريا الجنوبية أنها قامت بإرسال منشورات مناهضة لبيونغ يانغ رغم تزايد التوتر بين الكوريتين الناجم عن تلك المنشورات.وقال "بارك سانغ هاك" رئيس مجموعة "مقاتلون من أجل كوريا الشمالية الحرة"، اليوم الثلاثاء، إن أعضاء المجموعة الستة قاموا بإرسال 500 ألف منشور، و500 كتيب دعائي، وألفي دولار، و1000 من شرائح الذاكرة الرقمية، عبر الحدود مساء أمس الاثنين، موضحا أنهم اختاروا أماكن مشبوهة في إقليم "دون أون ري" في مدينة "باجو" بمقاطعة "كيونغ كي"، للتهرب من الشرطة.وسبق وأن أعلن "بارك" أنه سيرسل مليون منشور إلى كوريا الشمالية بمناسبة الذكرى السبعين على اندلاع الحرب الكورية والتي تصادف يوم الخامس والعشرين من يونيو.وقال "بارك" إنه قام بتدريب 6 أعضاء مبتدئين على إرسال تلك المواد نظرا لأنه لا يمكنه المشاركة في حملة الإرسال بنفسه بسبب مراقبة الشرطة له.وكانت الشرطة وحكومة مقاطعة كيونغ قد أوضحتا أنهما ستتخذان تدابير قانونية صارمة ضد عمليات إرسال منشورات مناهضة لبيونغ يانغ.