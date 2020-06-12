ردود فعل حزبية متبانية على تحركات كوريا الشمالية الأخيرة

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أبدى المعسكران الحاكم والمعارض من الأحزاب السياسية ردود فعل متباينة بشأن تحركات كوريا الشمالية الأخيرة لإرسال منشورات مناهضىة لسيول وإعادة تركيب مكبرات صوت في المناطق الحدودية.وقال رئيس لجنة الطوارئ لحزب المستقبل المتحد المعارض الرئيسي "كيم جونغ إي" إن قيام كوريا الشمالية بتفجير مكتب الاتصال المشترك بين الكوريتين أثبت أن حكومة الرئيس "مون جيه إين" لم تتمكن من تحقيق نتائج مثمرة في تنفيذ سياساتها تجاه كوريا الشمالية، مطالبا الحكومة بتقديم اعتذار للشعب وإجراء تعديل على مناصب الوزراء والمسؤولين ذوي الصلة بالشؤون الأمنية.ودعا الحزب المعارض الرئيسي إلى استئناف الحرب النفسية المناهضة لبيونغ يانغ من خلال مكبرات الصوت عبر الحدود.وسوف يتقدم الحزب بمشروع قرار احتجاجي ضد كوريا الشمالية إلى البرلمان بمناسبة الذكرى السبعين على اندلاع الحرب الأهلية الكورية.ومن جانبه، أدان الحزب الديمقراطي الحاكم خطة كوريا الشمالية لإرسال منشورات إلى كوريا الجنوبية، ووصفها بأنها تحركات غير منطقية تتسبب في تفاقم التوتر في شبه الجزيرة الكورية.وقال إنه سيقوم بوقف إرسال المنشورات إلى كوريا الشمالية من خلال الاعتماد على السلطة العامة من أجل سلامة المواطنين المقيمين في المناطق القريبة من الحدود والجنود الكوريين الجنوبيين.ودعا الجانبين الجنوبي والشمالي إلى ضبط النفس والحوار بشأن مسألة إعادة تركيب مكبرات صوت للبث الدعائي.