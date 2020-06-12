بولتون يقول إن ترامب لم يرغب في التورط في النزاع بين سيول وطوكيو

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ادعى "جون بولتون" مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق في مذكراته التي ستنشر قريبا أن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" قد أبدى للرئيس الكوري "مون جيه إين" العام الماضي عدم رغبته في التورط في النزاع بين كوريا الجنوبية واليابان.وفيما يخص زيارته لكل من كوريا الجنوبية واليابان في أواخر شهر يوليو من العام الماضي، قال "بولتون" إنه لم يكن لديه الكثير ليفعله في أثناء تلك الزيارة، لأن "ترامب" أبلغ الرئيس "مون" بعدم رغبته في التدخل في ذلك النزاع.الجدير بالذكر أن التوتر بين سيول وطوكيو تصاعد في الوقت الذي قام فيه "بولتون" بزيارة للبلدين بسبب القيود التجارية التي فرضتها اليابان على كوريا الجنوبية.وكان الرئيس الأمريكي "ترامب" قد قال علنا إنه تلقى طلبا من الرئيس الكوري "مون" لتدخل الولايات المتحدة لحل النزاع بين سيول وطوكيو، يوم التاسع عشر من يوليو، أي قبل يوم واحد من مغادرة "بولتون" واشنطن لزيارة كوريا الجنوبية واليابان.كما قال "ترامب" إنه سقوم بدور للمساعدة في تخفيف التوتر بين سيول وطوكيو إذا طلب الجانبان ذلك.لكن "بولتون" ادعى في كتابه أن "ترامب" أبلغ الرئيس الكوري "مون" بعدم رغبته في التدخل قبل مغادرته واشنطن.