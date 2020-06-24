وزيرة التجارة الكورية ترشح نفسها لرئاسة منظمة التجارة العالمية

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تخطط وزيرة التجارة الكورية الجنوبية "يو ميونغ هي" للترشح لمنصب الرئيس القادم لمنظمة التجارة العالمية.وقالت وزارة التجارة والصناعة والطاقة الكورية أمس الثلاثاء إن الوزيرة "يو" ستعلن رسميا عن سعيها لتولي منصب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية، اليوم الأربعاء.وكانت "يو" قد صرحت بأنها ستترشح للمنصب لتعزيز المصلحة الوطنية، مؤكدة أنها ستبذل قصارى جهدها لانتخابها.وسوف تكون تلك هذ المحاولة الثالثة لسيول لقيادة منظمة التجارة العالمية، بعد محاولتين فاشلتين بواسطة وزيريْ التجارة السابقين "كيم تشول سو" و"بارك تيه هو"، في عاميْ 1994 و2012، على التوالي.ويذكر أن منصب مدير منظمة التجارة العالمية لا يزال شاغرا بعد تنحي المدير السابق "روبرتو أزيفيدو" الشهر الماضي، قبل أكثر من عام من انتهاء ولايته.وقد تقدمت أربع دول أخرى بطلبات رسمية للترشح لهذا المنصب، وهي: مصر والمكسيك ونيجيريا ومولدوفا.