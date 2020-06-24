الحكومة الكورية توافق على خطط إصلاح العمل لحل النزاع مع الاتحاد الأوربي

وافقت الحكومة الكورية الجنوبية خلال اجتماعها الأسبوعي أمس الثلاثاء على خطط تعديل قانون النقابات العمالية الذي يهدف إلى السماح للعاطلين عن العمل والعمال المفصولين، بالانضمام إلى النقابات العمالية.وكانت خطط حكومية مماثلة قد قُدمت في وقت سابق إلى البرلمان، ولكن تم إلغاؤها بعد انتظار بضعة أشهر حتى انتهاء الدورة البرلمانية العشرين في أواخر الشهر الماضي.وقد سعت الحكومة لتمرير مشروعات القوانين المتعلقة بإصلاح العمل ضمن جهودها للحصول على التصديق على أربع اتفاقيات رئيسية في إطار منظمة العمل الدولية، بناء على ما تم الاتفاق عليه في اتفاقية التجارة الحرة مع الاتحاد الأوربي.وخلال اجتماع الأمس، ذكّر الرئيس "مون جيه إين" الحاضرين بعملية تسوية المنازعات التجارية الجارية بين كوريا الجنوبية والاتحاد الأوربي بشأن هذه المسألة، وأصدر تعليمات للمسؤولين لإقناع البرلمان بتمرير مشروعات القوانين ذات الصلة.ويذكر أن هذه الاتفاقيات، التي لم تصدق عليها كوريا الجنوبية حتى الآن رغم انضمامها إلى الأمم المتحدة في عام 1991، تتعلق بتعزيز حقوق العمل الأساسية، بما في ذلك ضمان الحقوق الفردية لتنظيم مجموعة من أجل التمثيل الذاتي.