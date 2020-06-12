الزعيم الكوري الشمالي يلغي خطط العمل العسكري ضد كوريا الجنوبية

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قالت تقارير بثتها وسائل الإعلام في كوريا الشمالية إن الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" قرر خلال ترؤسه أمس الثلاثاء اجتماعا للجنة العسكرية المركزية في حزب العمال الحاكم، تعليق "خطط العمل العسكري" ضد كوريا الجنوبية. ووفقا لوكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، اليوم الأربعاء، قامت اللجنة بتقييم التطورات الأخيرة في شبه الجزيرة الكورية وعلقت خطط العمل العسكري التي قدمتها هيئة الأركان العامة في الجيش الشعبي الكوري الشمالي، في الاجتماع الخامس للجنة العسكرية المركزية السابعة. وقالت الوكالة إن الاجتماع ناقش أيضا وثائق تحدد اجراءات "تعزيز ردع الحرب". وجاء هذا المؤتمر الذي عقد عبر الفيديو بعد أن هددت كوريا الشمالية باتخاذ سلسلة من الخطوات الانتقامية ضد كوريا الجنوبية بسبب فشل حكومة سيول في منع المنشقين الكوريين الشماليين من إرسال منشورات مناهضة لبيونغ يانغ إلى الشمال. وفي الأسبوع الماضي، قالت هيئة الأركان العامة في الشمال إنها سترسل قوات إلى منطقة جبل "كوم كانغ" السياحية ومجمع كيسونغ الصناعي، كما قالت إنها ستعيد نقاط الحراسة التي تمت إزالتها من المنطقة منزوعة السلاح وسوف تستأنف جميع أنواع التدريبات العسكرية المنتظمة بالقرب من الحدود بين الكوريتين. وقد قامت كوريا الشمالية مؤخرا بإعادة تثبيت مكبرات الصوت الدعائية العسكرية على طول الحدود بين الكوريتين، وقالت إنها تستعد لإرسال حوالي 12 مليون منشور دعائي مناهض لسيول عبر حوالي ثلاثة آلاف بالون.