الولايات المتحدة تعرب عن مخاوف كبيرة بشأن برنامج كوريا الشمالية النووي

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أعربت الولايات المتحدة الأمريكية عن "مخاوف كبيرة" بشأن برنامج الأسلحة النووية لكوريا الشمالية، وتعهدت بمواصلة العقوبات على الدولة الشيوعية حتى يتم نزع سلاحها النووي بالكامل.وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في تقريرها السنوي بشأن امتثال الولايات المتحدة والدول الأخرى للعديد من اتفاقيات الحد من الأسلحة وعدم الانتشار النووي، إنه طوال عام 2019، استمرت المخاوف الكبيرة بشأن برنامج الأسلحة النووية لكوريا الشمالية وإنتاجها للمواد الانشطارية.وأثار التقرير أيضا احتمال أن يكون لدى كوريا الشمالية منشآت نووية إضافية غير محددة، مشيرة إلى تقرير في هذا الشأن للوكالة الدولية للطاقة الذرية. وفي التقرير الصادر في أغسطس 2019، قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن هناك مؤشرات على أنشطة تعدين جارية في مواقع أعلن عنها سابقا، مثل منجم "بيونغ سان" لليورانيوم ومحطة تركيز "بيونغ سان" لليورانيوم.وقالت الوزارة إن الولايات المتحدة تواصل العمل مع المجتمع الدولي حتى يتحقق هدف نزع السلاح النووي الكوري الشمالي بشكل نهائي وقابل للتحقق منه بالكامل. وأضافت أن عقوبات الأمم المتحدة والولايات المتحدة ستبقى سارية، وسيتم تنفيذها بالكامل.