عودة رفات 147 جنديا كوريا جنوبيا قتلوا في الحرب الأهلية

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ستعود رفات 147 جنديا كوريا جنوبيا قتلوا في الحرب الأهلية الكورية إلى الوطن بعد حوالي سبعة عقود من انتهاء الحرب.وقالت وزارة الدفاع في سيول إن الرفات ستصل إلى قاعدة سيول الجوية في "صونغ نام" قادمة من "هاواي" الأمريكية، في حوالي الساعة 4:50 من مساء اليوم الأربعاء، على متن طائرة كورية جنوبية.وبحسب الوزارة، تمت إعادة الرفات إلى الوطن تزامنا مع الذكرى السبعين على اندلاع الحرب الأهلية الكورية يوم الغد الخميس. وأضافت أن ست مقاتلات تابعة للقوات الجوية سيتم تعبئتها لتوفير غطاء جوي عندما تدخل الطائرة التي تحمل الرفات منطقة تحديد الدفاع الجوي الكوري، تكريما لأولئك الجنود.ويذكر أن تلك الرفات هي من بين تلك التي تم إرسالها إلى الولايات المتحدة بعد عمليات التنقيب المشترك في الفترة من 1990 إلى 1994، وبعد القمة الأولى بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة في عام 2018. ومن خلال عمليتي بحث جيني مشتركتين، توصلت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة إلى أن 147 مجموعة من الرفات هي لجنود كوريين جنوبيين.