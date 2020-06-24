كوريا تشهد هطول أمطار موسمية اليوم الأربعاء

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تشهد كوريا الجنوبية هطول أمطار موسمية اليوم الأربعاء، مع هبوب رياح قوية وبرق في بعض مناطق البلاد.وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية الكورية هطول أمطار بمعدل يزيد عن 120 ملليمترا في الأجزاء الشمالية من مقاطعة "كانغ وان" والمناطق الجبلية في جزيرة جيجو حتى يوم الغد الخميس، بحيث يكون معدل الأمطار الغزيرة 30 ملليمترا في الساعة.وتوقعت أيضا هطول أمطار يتراوح معدلها بين 30 و80 ملليمترا في الفترة من الأربعاء إلى الخميس على المنطقة الوسطى والأجزاء الشمالية من مقاطعة شمال كيونغ سانغ، والمناطق الساحلية الجنوبية وجبل جيري، وبمعدل يتراوح بين 10 إلى 50 ملليمترا على المناطق الجنوبية الأخرى.ونتيجة لهذه الأمطار، من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة المرتفعة بعد الظهر بشكل حاد مقارنة بالأمس 21 درجة مئوية، وهو ما سيزيل الحرارة المبكرة التي سادت البلاد.